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Странам Евросоюза предрекли «экономическую катастрофу» из-за сделки с США

Экономист Белхароев: США намерены окончательно развалить промышленность стран ЕС
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Global Look Press

Торговая сделка США и Европейского союза грозит «экономической катастрофой» для европейской промышленности. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Агентство, в частности, приводит данные аналитиков Deloitte о том, что годовой доход Германии из-за сделки сократится на €30 млрд. Наибольший удар придется на машиностроительный сектор. Эксперты отмечают, что немецкий бизнес может переориентироваться на другие рынки стран Европы или Азии, но вряд ли это даст большой доход.

Доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что такие компании, как Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel, станут неконкурентоспособными на автомобильном рынке США. Легкая промышленность тоже проиграет дешевому экспорту из стран Азии. На этом фоне спад производства в Европе затронет все отрасли, предположил эксперт.

Специалисты считают, что пострадают и другие страны Евросоюза. Так, в краткосрочной перспективе их ждет падение экспорта, в долгосрочной перспективе они столкнутся с оттоком инвестиций и давлением на промышленность, заключили в агентстве.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее Путин напомнил, что ЕС является экономическим гигантом, но политическим карликом.

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