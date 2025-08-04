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В Испании рассказали о будущем ЕС после сделки о пошлинах с США

Vanguardia: ЕС может стать «энергетической колонией» США после сделки о пошлинах
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Global Look Press

Евросоюз рискует стать «энергетической колонией» США после сделки о пошлинах. Об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

Авторы публикации, говоря о сделке, подчеркивают, что «дьявол кроется в деталях», ведь именно «мелкий шрифт» вызывает наибольшие сомнения. Согласно соглашению, Евросоюз в течение трех лет потратит $750 млрд на закупку нефти, сжиженного природного газа и угля у Соединенных Штатов.

«Потому что, по договоренности, Евросоюз подвергается риску превратиться в энергетическую колонию США», — говорится в публикации.

По словам аналитика Аны Марии Яллер-Макаревич из Института энергетической экономики и финансового анализа, чтобы выполнить обязательства по сделке, ЕС необходимо будет получать около 70% своего импорта энергоносителей из США. То есть для выполнения обязательств по договору ЕС пришлось бы утроить импорт американского топлива в 2025 году.

До этого британская газета The Sunday Times писала, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен согласилась на заключение невыгодной торговой сделки с США из-за страха, что американский президент Дональд Трамп сократит военную поддержку Украине и навредит европейской безопасности.

Ранее Захарова раскрыла, как ЕС мог избежать невыгодной торговой сделки с США.

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