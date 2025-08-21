В России замедлилась инфляция

МЭР: с 12 по 18 августа дефляция в РФ составила 0,04%

С 12 по 18 августа дефляция (снижение общего уровня цен на товары и услуги) в РФ составила 0,04% . Об этом свидетельствуют данные обзора Минэкономразвития РФ (МЭР).

«На продовольственные товары снижение цен продолжилось (0,2%), в том числе на плодоовощную продукцию (3,7%). На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,09% н/н)», — говорится в пресс-релизе.

Там отмечается, что годовая инфляция на 18 августа составила 8,46% по сравнению с 8,55% на предыдущей неделе.

До этого Минэкономразвития заявило о росте ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) в первом полугодии, который составил 1,2%.

Ранее экономист усомнился в эффективности политики ЦБ.