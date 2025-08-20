Россияне заявили, что инфляция в стране почти вдвое выше официальной

В августе текущего года наблюдаемая россиянами годовая инфляция оказалась почти вдвое выше официальной. Это подтвердили результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центрального банка (ЦБ) России.

В документе говорится, что участие в опросе приняли россияне старше 18 лет, проживающие в 54 субъектах страны. Исследователи проводили беседу с респондентами в формате «face-to-face», проводя интервью по месту проживания граждан. Опрос проводился в период с 4 по 14 августа 2025 года.

Во время аналитики эксперты пришли к выводу, что наблюдаемые россиянами темпы роста потребительских цен разошлись с официальной статистикой. В первой половине августа инфляция, по мнению опрошенных, составила 16,1%. В сравнениями с показателями июля, темпы роста увеличились на 1,1%.

Помимо этого, в документе говорится, что ожидаемся инфляция, по мнению респондентов, должна составлять 13,5%.

До этого инвестиционный советник Юлия Кузнецова заявила, что ЦБ на заседании 12 сентября с большой долей вероятности снизит ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 16% годовых. Она добавила, что дальнейшие шаги Банка России будут зависеть от динамики потребительских цен, поведения рубля на валютном рынке, а также глобальной макроэкономической ситуации.

