В России ожидают резкого снижения ключевой ставки в сентябре

ЦБ на заседании 12 сентября с большой долей вероятности снизит ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 16% годовых, спрогнозировала для «Газеты.Ru» инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

»Банк России на последнем заседании в июле принял решение о снижении ключевой ставки на 2 п.п. Это крупнейшее изменение ключевой ставки с начала 2025 года, которое стало сигналом для рынка о возможном смягчении денежно-кредитной политики в дальнейшем. Столь значительное снижение ставки — признак уверенности регулятора в снижении инфляционных рисков. Динамика снижения темпов роста цен в июне, июле и в августе — сигнал того, что политика ЦБ дает результаты. Если макроэкономическая статистика в ближайшие месяцы подтвердит устойчивость этой тенденции, вероятность повторного снижения ключевой ставки на 2 п.п. к следующему заседанию весьма высока», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что дальнейшие шаги Банка России будут зависеть от динамики потребительских цен, поведения рубля на валютном рынке, а также глобальной макроэкономической ситуации. Снижение ставки, по ее словам, может поддержать активность в кредитовании и инвестициях, однако слишком резкое смягчение политики может вновь разогнать инфляцию. Поэтому баланс между стимулированием экономики и контролем цен останется приоритетом для регулятора, уверена советник.

По ее словам, снижение ключевой ставки до 16% уже в краткосрочной перспективе способно отразиться на ставках по кредитам и депозитам. Для населения это может означать постепенное удешевление потребительских займов и ипотечных кредитов, однако банки будут корректировать условия с учетом собственных рисков и ликвидности, подчеркнула Кузнецова.

Она заключила, что на фондовом рынке снижение ставки может поддержать рост котировок, особенно в сегменте акций компаний, ориентированных на внутренний спрос, и в долговых инструментах. По мнению Кузнецовой, инвесторы будут внимательно следить за сигналами ЦБ и макроэкономической статистикой, чтобы оценить вероятность дальнейшего смягчения политики.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18% на фоне замедления инфляции.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ожидать после снижения ключевой ставки до 18%.