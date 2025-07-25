«Это еще не конец». ЦБ снизил ключевую ставку до 18%

ЦБ на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают снижения ставок по вкладам на 1-2 процентных пункта в ближайшие недели. По их оценке, к осени ставки по депозитам могут достичь 14-15%. В то же время ставки по ипотеке и потребительским кредитам будут снижаться медленнее. К осени эксперты ожидают ипотеку под 24-25%, а потребкредиты — под 23-25%. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ примет на следующем заседании 12 сентября — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ объяснил свое решение снизить ключевую ставку тем, что инфляционное давление в России, включая его устойчивую часть, снижается быстрее, чем ожидалось. Одновременно темпы роста внутреннего спроса ослабевают, а экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного развития.

«ЦБ намерен удерживать жесткость денежно-кредитных условий на уровне, необходимом для достижения целевого уровня инфляции в 2026 году. Базовый прогноз предполагает, что в 2025 году средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6% годовых, а в 2026 году снизится до 12,0–13,0%. Это означает продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Будущие решения по ставке будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По расчетам регулятора, годовая инфляция при текущей политике опустится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к целевому уровню 4,0% в 2026 году и останется около него в дальнейшем», — отметил ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания.

По оценкам ЦБ на 21 июля, годовая инфляция в России составила 9,2%. В июле месячный рост потребительских цен временно ускорится из-за индексации тарифов ЖКХ. По данным Росстата на 21 июля 2025 года, годовая инфляция в России достигла 9,17%. Неделей ранее она составляла 9,34%, а две недели назад — 9,45%.

close Ключевая ставка ЦБ 18% (25.07.2025) «Газета.Ru»

«Снижение инфляционного давления все больше связано с действием жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля. Это особенно заметно в динамике цен на непродовольственные товары, а также постепенно проявляется в замедлении роста цен на продукты и услуги. Ценовая картина остается неоднородной, но разброс показателей по сегментам уменьшается», — уточнил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год пересмотрен — с 7–8% до 6–7%.

Что сказала Набиуллина

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что повышенные инфляционные ожидания — один из ключевых факторов, который требует от Центробанка осторожности при принятии решений.

«Сегодня приняли решение снизить ключевую ставку до 18%. Инфляция снижается, в том числе в устойчивой части. Потребительский спрос постепенно замедляется, кредит растет сдержанными темпами. Все это позволяет нам продолжить снижать ключевую ставку», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что «снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении».

close Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы РФ, 21 апреля 2022 года Пресс-служба Госдумы РФ

По ее словам, жесткая политика также ведет к высокому спросу на рублевые активы. Наряду с действием бюджетного правила, это приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение цен на нефть, уточнила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что ключевая ставка в 21% была установлена в конце октября.

«Чтобы она полностью транслировалась в экономику и инфляцию, требуется не менее трех кварталов. Это означает, что с учетом инерции и лагов наши предыдущие решения продолжат обеспечивать торможение инфляции. В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большой осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки», — заключила глава ЦБ.

В Совете Федерации назвали решение ЦБ ожидаемым.

«Итоги заседания Центробанка в целом совпали с ожиданиями рынка — снижения ключевой ставки ждали заранее в условиях замедляющейся инфляции и относительной стабильности на валютном рынке. Регулятор по-прежнему действует осторожно, сигнализируя, что приоритетом остается удержание инфляции вблизи целевого ориентира в 4%. Это указывает на то, что политика смягчения денежно-кредитных условий будет развиваться постепенно, без резких шагов», — сказала сенатор Ольга Епифанова «Газете.Ru».

Что будет с вкладами

Эксперты ожидают снижения ставок по вкладам в ближайшие три недели после заседания. По их оценке, доходность депозитов снизится на 1-2 процентных пункта.

«Это классическое правило: при снижении стоимости денег падают стоимость кредитов и падает стоимость вкладов и накопительных счетов. При этом хочу отметить, что это не железное правило. Даже после последнего июньского заседания, когда ключевая ставка была снижена, не все банки снизили ставки по вкладам, ряд банков ставки сохранил, а некоторые даже выпустили промо-вклады на три месяца — 50 тыс. рублей под 30%. Но в целом ставки будут снижаться примерно на то же самое значение, на которое снизят ключевую ставку», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников ожидает, что ставки по вкладам будут постепенно снижаться в ближайшие три недели под влиянием ключевой ставки.

«Разница между короткими и длинными вкладами сохранится: по трехмесячным депозитам можно получить доходность в районе 16% годовых, по годовым — 17–20%. Резкого падения ставок по вкладам не будет: банки лишены доступа к альтернативным источникам фондирования и продолжают бороться за привлечение ликвидности», — сказал «Газете.Ru» Пищальников.

По его словам, если текущая политика сохранится и внешних потрясений не произойдет, доходность по годовым вкладам может остаться в районе 17–18% годовых, а по краткосрочным — 14–16% . Исключение составляют крупные вкладчики, которые приносят банку долгосрочную стабильную ликвидность, для них сохранятся премиальные предложения.

«В целом можно предположить, что к концу июля и в августе ставки по вкладам будут на уровне 16%, но, скорее всего, не выше», — предположил эксперт в области инвестиций в коммерческую недвижимость, основатель компании «Свобода в квадрате» Федор Степанов в беседе с «Газетой.Ru».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что к концу года ставки по вкладам опустятся до 12-13%.

Кредиты станут доступнее?

Займы для населения, включая ипотеку и потребительские кредиты, должны отреагировать на снижение ключевой ставки более плавно.

По прогнозу Епифановой, ипотечные ставки могут снизиться до 24–25%, а по потребительским займам — достичь диапазона 23–25% в зависимости от кредитной политики конкретного банка.

По оценке Пищальникова, осенью и зимой, если инфляция продолжит стабилизироваться, ставки по ипотеке и кредитам могут снизиться еще сильнее.

«Для рыночных программ до 20–23%. Потребкредиты могут понизиться до 23–27%. На поведение банков влияют экономические и геополитические риски — они продолжат сохранять осторожность», — отметил Пищальников.

Только 5-7% клиентов готовы оформить ипотеку по текущим рыночным ставкам выше 22% и, как правило, это небольшие суммы кредита (до 5 млн рублей) на недостающую сумму, сказал «Газете.Ru» руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

«Чтобы тенденция на рынке поменялась и ежемесячный платеж был более комфортным для среднестатистической семьи ключевая ставка должна опуститься на уровень около 12%, тогда ставки большинства банков по рыночной ипотеке составят 14-15% годовых. На такой уровень ключевая ставка выйдет по прогнозам экономистов не раньше чем через год, поэтому сидеть и ждать более выгодных условий по ипотеке не стоит, так как стоимость недвижимости продолжит расти как минимум на уровень инфляции в стране», — рекомендовал Овечкин.

По прогнозу банка ВТБ, с учетом снижения ключевой ставки россияне возьмут ипотек на 4,04 трлн рублей по итогам 2025 года.

«Тем не менее, говорить о кардинальных изменениях на рынке пока преждевременно. Ведущую роль до конца года продолжат играть государственные программы поддержки, которые составляют основу выдач», — подчеркнули в пресс-службе банка.

Как отреагирует рубль?

Курс доллара к 14:12 мск 25 июля составил 79,26 рубля, евро — 93,08 рубля, юаня — 11 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела примерно на 30,3%, европейская — на 20,9%, китайская — на 29,4%. На фоне снижения ключевой ставки давление на рубль может усилиться, особенно с учетом сезонного роста внутреннего спроса на валюту и ослабления экспорта.

«На курс влияют слухи и домыслы». Что будет с долларом летом и осенью Курс доллара на внебиржевом рынке 10 июля упал до 73,9 рубля. С начала 2025 года... 11 июля 16:10

По прогнозу сенатора Епифановой, курс доллара в августе и сентябре может колебаться в районе 80–90 рублей, евро — в пределах 90–98 рублей, а юань — между 11 и 12,5 рубля. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ожидает доллар по 74-83 рубля, евро по 85-94 рубля и юань по 10,2-11,7 рубля до 12 сентября, когда состоится следующее заседание ЦБ по ключевой ставке.

«В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что курс юаня в ближайшее время составит 10,7-11,8 рубля, доллара — 77-85 рублей, евро — 91-100 рублей. Валютный рынок останется чувствительным к ходу переговоров РФ-США и развитию геополитической ситуации», — подытожил главный аналитик Совкомбанка Васильев.

Что будет с ключевой ставкой

Эксперты ожидают продолжения цикла снижения ключевой ставки на следующем заседании 12 сентября.

Сенатор Епифанова допустила, что если инфляционные показатели будут снижаться устойчиво, а курс рубля останется под контролем, на сентябрьском заседании ЦБ сможет рассмотреть возможность снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%. Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко ожидает снижения ключевой ставки на 1-2 п.п.

«Это еще не конец — текущие 18% к концу года могут превратиться в 14%. На каждом из оставшихся трех заседаний ЦБ может снижать ставку — например, в сентябре еще на ~2 п.п., и по 1 проценту в октябре и декабре», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин добавил, что в своем решении от 25 июля ЦБ не дал сигнала по поводу дальнейшей динамики ключевой ставки.

«Регулятор явно не хочет усиливать проинфляционные и продевальвационные ожидания и пока не оставляет пространства для движения ставки вниз. Мы ожидаем, что осенью движение ставки вниз продолжится, но будет не таким резким, как в июле. В условиях крупного дефицита бюджета и рисков того, что расходы будут расти, осенью мы можем не увидеть столь же быстрого падения инфляции, и у ЦБ попросту не будет причин для столь решительных действий. Для инвесторов и вкладчиков все это означает, что сейчас — лучшее время для фиксации пока еще высоких ставок в облигациях, на депозитах и денежных фондах, а также интересное время для вложений в валютные инструменты, пока они еще дешевы. Снижение ставки будет давить на рубль, а значит, курсы иностранных валют могут развернуться в любой момент», — заключил Бахтин.