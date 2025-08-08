Индия готова сократить импорт нефти из России при одном условии

Reuters: Индия открыта к сокращению импорта российской нефти и сделке с США

Индия готова сократить покупки нефти у России и заключить сделки с другими странами, в том числе США при условии, если на энергоноситель будет приемлемая цена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Индия готова сократить импорт нефти из России в рамках сделки по урегулированию тарифов», — говорится в сообщении.

При этом 8 августа Россия предложила сделать Индии скидку в размере 5 долларов за баррель бренда Urals по отношению к бенчмарку Dated Brent для продолжения поставок нефти в страну.

В аналитической компании Kpler Ltd считают, что скидку предоставили в связи с ужесточением антироссийских санкций со стороны Европейского союза и риском новых ограничений от Соединенных Штатов.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Индия фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате введения новой пошлины общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Ранее на Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа.