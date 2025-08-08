На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индия готова сократить импорт нефти из России при одном условии

Reuters: Индия открыта к сокращению импорта российской нефти и сделке с США
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Индия готова сократить покупки нефти у России и заключить сделки с другими странами, в том числе США при условии, если на энергоноситель будет приемлемая цена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Индия готова сократить импорт нефти из России в рамках сделки по урегулированию тарифов», — говорится в сообщении.

При этом 8 августа Россия предложила сделать Индии скидку в размере 5 долларов за баррель бренда Urals по отношению к бенчмарку Dated Brent для продолжения поставок нефти в страну.

В аналитической компании Kpler Ltd считают, что скидку предоставили в связи с ужесточением антироссийских санкций со стороны Европейского союза и риском новых ограничений от Соединенных Штатов.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Индия фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате введения новой пошлины общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Ранее на Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами