Компания «НОВАТЭК» сдвигает запуск предприятия в Мурманске

«Ведомости»: запуск «Мурманского СПГ» может быть сдвинут на два года

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) компании «НОВАТЭК» в Мурманске может начать работы на два года позже запланированной изначально даты, в 2032 году, тогда же будет окончено и строительство терминала по отгрузке СПГ в северном городе. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что на это указывает утвержденный российским правительством в августе 2025 года расширенный план развития инфраструктуры на период до 2036 года. В документе говорится, что в 2032 году в рамках проекта должно быть завершено строительство терминала по отгрузке СПГ в Мурманске.

Изначально российские власти планировали запустить «Мурманский СПГ» к 2030 году, о чем свидетельствует принятая в апреле этого года Энергетическая стратегия до 2050 года.

Строительство газопровода Волхов — Мурманск, по которому на завод будет доставляться газ из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) для его дальнейшего сжижения, должно быть окончено в 2031 году, говорится в статье. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м. в год будет построен за счет денег «Газпрома».

