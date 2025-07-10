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В Forbes назвали главного налогоплательщика России

Forbes: совладелец «Новатэка» Михельсон является главным налогоплательщиком РФ
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Совладелец газовой компании «Новатэк» и химической компании «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон занял первое место в рейтинге Forbes по величине уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Список размещен на сайте издания.

В прошлом году бизнесмен заплатил 11,23 млрд рублей при личном доходе 74,89 млрд. Годом ранее Михельсон также был главным налогоплательщиком страны, однако в 2025-м, отмечается в материале, он, скорее всего, утратит место, потому что передал контроль над ООО «Траст» (пакет акций в «Сибуре») самому ООО «Траст».

Второе место в списке с показателем в 7,54 млрд рублей при доходе 50,24 млрд занял Илья Димов, владелец и генеральный директор ООО «Стройпроектсервис».

На третьем месте расположился Алексей Тайчер, заработавший 37 млрд рублей и заплативший с них 5,55 миллиарда рублей налогов. В прошлом бизнесмен играл ведущую роль на рынке железнодорожных перевозок в России, занимал должность советника гендиректора РЖД Олега Белозерова, однако год назад его арестовали в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

В список также вошли совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов (21,88 миллиарда рублей дохода и 3,28 миллиарда налогов) и его партнер Леонид Федун (19,19 миллиарда и 2,88 миллиарда), которому также принадлежит «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» (АО «НФПРиР»).

Ранее россиянам рассказали, как оплатить налоги с Единого налогового счета.

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