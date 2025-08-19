На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани открылся центр содействия китайским инвестициям

В Казани начал работу центр содействия китайским инвестициям
true
true
true
close
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

В Казани на международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» официально открылся центр содействия китайским инвестициям. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Как заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, присутствовавший на церемонии, открытие центра «является важной вехой в углублении сотрудничества Китая и России».

«Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья! По случаю торжественного открытия центра содействия китайским инвестициям я хочу выразить самые искренние поздравления» — обратился дипломат к участникам форума.

По его словам, российские и китайские компании продолжат изучать инвестиционные возможности в самых разных отраслях — от зеленой энергетики до строительства.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия рассматривает возможность покупки у Китая десяти балкеров для экспорта зерна из-за высоких цен на их строительство в РФ.

Предполагается, что первые десять судов будут полностью построены на иностранной верфи. Вторая партия (51 балкер) может быть построена в РФ с поставкой необходимого оборудования.

Ранее в России рассказали, какие отечественные товары ценят китайцы.

