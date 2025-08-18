На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия планирует заказать в Китае суда для перевозки зерна ради экономии

«Ъ»: «Росагролизинг» и ОСК решили заказать в Китае балкеры для экспорта зерна
Vincent Mundy/Reuters

Россия рассматривает возможность покупки у Китая десяти балкеров для экспорта зерна из-за высоких цен на их строительство в РФ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Минсельхоза к совещанию по «ветхому» флоту, прошедшему в начале месяца.

«Росагролизинг» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта зерна из России, говорится в материале. По оценке экспортеров, для этого потребуется 61 крупнотоннажное судно — 27 Handysize и 34 Supramax.

ОСК оценила стоимость их строительства в РФ в 13,9 млрд руб. (головное судно) и 12,5 млрд руб. (серия) для Handysize и 16,5 млрд и 14,6 млрд руб. для Supramax. При этом в Китае они стоят 3,5 млрд и 4,2 млрд руб. соответственно.

Предполагается, что первые десять балкеров будут полностью построены на иностранной верфи. Вторая партия (51 балкер) может быть построена в РФ с поставкой оборудования иностранной верфью.

Как подчеркивают аналитики, попытка конкурировать с КНР на поле массового строительства подобных судов обречена на провал.

В июле министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, возобновлены поставки в семь стран.

Ранее вице-премьер РФ анонсировал строительство сотен гражданских судов к 2036 году.

