В России рассказали, какие отечественные товары ценят китайцы

Китайцы покупают у России не только полезные ресурсы, включая нефть, газ, уголь и дерево, но и полноценные вещи, которые продают в магазинах, на маркетплейсах и в сувенирных лавках. Об этом «Пятому каналу» рассказал эксперт по бизнесу с Китаем Олег Баранов.

Так, по его словам, на первом месте по популярности стоит водка.

«В Китае это не просто алкоголь, это символ России. Китайцы обожают все статусное и узнаваемое, а водка для них — это как визитная карточка русской культуры. Ее покупают на подарки, привозят из поездок, берут на деловые встречи. Особенно ценится бутылка с красивым оформлением, упаковка для китайцев так же важна, как и содержимое», — отметил Баранов.

Кроме того, китайцы любят российские конфеты и другие сладости и часто покупают подарочные наборы с ними, продолжил предприниматель. Еще один популярный товар — мед, он востребован в Азии благодаря сформировавшейся репутации.

Отчет оператора поставок «Интер РАО» до этого показал, что российский экспорт электричества в Китай упал на 60%, до 200 млн кВт⋅ч, в первую половину 2025 года, что является историческим минимумом. Отмечается, что уменьшение объема поставок вызвано нехваткой мощностей у Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, которая не позволяет восстановить экспорт до плановых значений.

