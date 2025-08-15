На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рестораны Subway сменили название

Сеть ресторанов Subway в России изменила название на Subjoy
Papin Lab/Shutterstock/FOTODOM

Сеть ресторанов быстрого питания Subway проводит ребрендинг и сменит название на Subjoy. Информация об этом появилась на сайте компании.

«Рестораны <...> меняют название и продолжат работу под новым брендом Subjoy. Ребрендинг пройдет в несколько волн и затронет 140 точек по всей России», — говорится в сообщении.

В рамках первой волны ребрендинга рестораны поменяют айдентику в течение 30 дней, а затем, до 30 сентября, 100 точек общепита поменяют вывески. Прочие изменения должны будут осуществить до конца 2025 года.

В феврале 2025 года СМИ сообщали, что сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway возвращается на российский рынок после временного прекращения работы.

В июле появилась информация, что юрлицо, которое представляло Subway в России, подало в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака Subboy.

Ранее сообщалось, что в России существенно выросло потребление фастфуда.

