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Российский франчайзи Subway хочет зарегистрировать бренд Subboy

Юрлицо сети Subway планирует зарегистрировать новый бренд Subboy
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Юрлицо, которое представляло сеть быстрого питания Subway в России, подало в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака Subboy. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Компания ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани» 1 июля подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Subboy. В документах указаны возможные варианты использования нового товарного знака: «услуги ресторанов, а именно обеспечение пищевыми продуктами и напитками для потребления в помещениях и вне помещений; услуги ресторанов в отношении сэндвичей; услуги по приготовлению блюд и их доставке; услуги ресторанов, предоставляющих питание в помещении и навынос; рестораны с услугой доставка на дом», — сообщили в сервисе.

Там уточнили, что «Сабвэй Раша Маркетинг Компани» была зарегистрирована в 2013 году в Санкт-Петербурге, руководителем и единственным учредителем является Ольга Блудовская. В сервисе подчеркнули, что выручка компании в 2024 году составила 7,8 млн рублей, а убыток — 664 тыс. рублей.

В сентябре 2024 года несколько СМИ сообщили со ссылкой на франчайзинговые компании, что Subway разорвал с ними соглашения и фактически ушел из России. При этом еще в январе прошлого года несколько московских точек сети сменили название на «Сабфреш». Уточнялось, что кафе, которые продолжают работу под старым брендом, не имеют отношения к его американским владельцам.

В феврале 2025 года издание Life заявило, что сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway возвращается на российский рынок после временного прекращения работы.

Ранее в России заявили о тараканах и антисанитарии в точках питания сети Subway.

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