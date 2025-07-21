В России существенно выросло потребление фастфуда

С января по июнь сетевые и несетевые точки общественного питания в онлайн-каналах продаж заработали на 42% больше, чем год назад, число заказов выросло на 35%, а средний чек составил 1164 рубля (+5%). Каждый четвертый россиянин ходит за фастфудом в рестораны «Вкусно — и точка», а самый популярный заказ — бургер и картошка фри.

Это показало исследование ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян (44%) время от времени едят фастфуд. Еще 27% делают это очень редко, 15% — постоянно, а 14% — никогда. Среди любителей такой еды больше всего миллениалов (63%), меньше — зумеров (23%) и представителей поколения «Икс» (14%).

«Несмотря на рост интереса к здоровому питанию, мы видим, что фастфуд в России остается популярным. С января по июнь онлайн-покупок в крупных ресторанах быстрого питания стало на 39% больше, чем в прошлом году. В средних сетях тоже отмечается существенный рост — на 20%. Обороты крупных ресторанов увеличились на 41%, а средних — на 20%, средний чек в обоих сегментах подрос на 2%, до 2047 рублей и 2471 рубля соответственно. Это говорит о стабильности ценовой политики заведений и их стремлении адаптировать меню под ожидания клиентов. Крупные игроки рынка оперативно реагируют на популярность ЗОЖ, предлагая гостям полезные салаты, бургеры без хлеба, овощные и фруктовые перекусы», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Данные «Чек Индекса» подтверждают тенденцию роста трат на общепит. Так, с 1 мая по 30 июня 2025 года число покупок в кафе и ресторанах быстрого питания в целом выросло на 2% относительно прошлого года. Оборот увеличился на 14%, а средний чек — на 12%, до 1412 рублей. Только в точках фастфуда покупок стало на 8% больше, оборот вырос на 19%, а средний чек — на 11%, до 515 рублей. По мнению аналитиков, более заметный рост потребления фиксируется на региональном уровне, несмотря на незначительный рост цен, что связано с ростом внутренней туристической активности.

Каждый четвертый опрошенный (25%) называет своим любимым рестораном быстрого питания сеть «Вкусно — и точка». На втором месте «Бургер Кинг» (19%), на третьем — Rostic's (14%), на четвертом — «Додо Пицца» (+12%). По 3% респондентов предпочитают сети «Папа Джонс», «Fаrш», Subway, «Теремок» и «Крошка Картошка». По 1% назвали Stardogs, Domino's Pizza, Zotman Pizza, Burger Heroes и «Vлаvаше». Еще 10% опрошенных сказали, что их любимый фастфуд — не сетевой, а тот, который находится рядом с домом.

Чаще всего участники опроса заказывают бургеры (51%), картошку фри (44%), пиццу, куриные наггетсы, стрипсы и крылышки (по 36%). Также популярны шаурма (34%), роллы и суши (26%), молочные коктейли (21%), газировка и хот-доги (по 19%). Десерты заказывают нечасто (11%), как и картофель с начинкой (6%).

Как отмечают аналитики «Чек Индекса», драйвером развития сегмента служит быстрый стиль жизни, особенно в крупных городах. Этим летом интересу к фастфуду способствует также тренд на самостоятельные путешествия по России.

Более трети опрошенных россиян (34%) тратят на фастфуд одну-две тысячи рублей в месяц. У 28% на это уходит до тысячи рублей в месяц, у 21% — от двух до четырех тысяч, у 8% — по четыре-пять тысяч рублей. Лишь 3% тратят от пяти до семи тысяч рублей, еще 3% — от семи до девяти тысяч рублей в месяц. Оставшиеся назвали суммы от девяти до десяти тысяч (1%) или более десяти тысяч рублей в месяц (2%).

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