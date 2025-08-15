Российские банки отклоняют почти 80% заявок россиян на кредиты

«Известия»: российские банки в июле одобрили лишь 21% заявок на кредиты

Российские банки по итогам июля отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля одобрений по ссудам в прошлом месяце составила только 21,4%. По автокредитам и потребительским займам в настоящее время одобряется только каждая 4-5 заявка, а по ипотеке доля отказов приближается к 60%, отмечается в материале.

Число одобрений не изменило даже снижение ключевой ставки до 18% и уменьшение ставок по кредитам. К началу августа средний уровень реальных ставок по кредитам опустился до 35%.

Экономист Андрей Бархота объяснил низкую долю одобрений высокой закредитованностью россиян — общая сумма долгов в конце прошлого года достигала почти 37 трлн рублей.

В данный момент кредит взять тяжело даже среднестатистическому заемщику, подчеркивают эксперты.

До этого сообщалось, что гражданам РФ с 2026 года планируют запретить брать в микрофинансовых организациях больше одного займа.

