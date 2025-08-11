Россиянам рассказали, как поступать при обнаружении кредита, оформленного мошенниками

Узнав, что аферисты оформили на него кредит, человеку нужно обратиться не только в полицию. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя директора по информационной безопасности компании «Сравни» Никиту Блисса.

Эксперт подчеркнул, что необходимо действовать быстро. Сначала важно обратиться в банк, где мошенники взяли займ. Там человек должен написать заявление о мошенничестве и потребовать, чтобы сотрудники заблокировали все операции, связанные с договором, так как он был заключен без согласия клиента.

Только после этого Блисс советует обращаться в полицию. Важно рассказать сотрудникам все, что известно, а также продемонстрировать документы, уведомления и другие детали.

«Это важно для официальной фиксации факта преступления и последующего доказывания вашей непричастности», – рассказал Блисс.

Он также порекомендовал обратиться в Банк России. Жалоба позволит привлечь банк, где был взят кредит, к дополнительной проверке о предотвращении мошенничества.

«Если банк откажется списывать долг и признавать кредит недействительным, придется обращаться в суд», – добавил эксперт.

Обращение в банк, заявление в полицию и другие документы будут использоваться в суде как доказательства того, что кредитный договор недействителен.

Ранее в России придумали сервис для выявления поддельных голосов при звонках мошенников.