В Госдуме потребовали изменить правила выплаты пособия предпенсионерам

В России нужно изменить правила предоставления выплат жителям предпенсионного возраста, которые временно остались без работы. Получать пособие по безработице они должны вплоть до выхода на новую работу либо на пенсию. Такой законопроект председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внес на рассмотрение в Госдуму.

«Сегодня государство платит [пособие] не дольше 12 месяцев, а в суммарном исчислении 18 месяцев. Мы считаем, что выплачивать его нужно до момента трудоустройства или выхода на пенсию», — заявил депутат в беседе с 360.ru.

Он напомнил, что, по данным Росстата, в России проживает около 10 млн предпенсионеров, а работают официально из них только 4 млн человек. Причем после повышения возраста выхода на страховую пенсию число безработных представителей предпенсионного возраста выросло до 17,5% относительно общего числа нетрудоустроенных россиян.

Именно люди предпенсионного возраста – это наиболее уязвимая категория россиян. Они чаще всего сталкиваются с сокращением зарплат, увольнениями, а также трудностями в поиске новой работы. Просто так добровольно сидеть без дела никто не хочет – пособия для нормальной жизни не хватает, а для хорошей пенсии нужен стаж. Поэтому отсутствие занятости предпенсионеров происходит вынужденно, и даже небольшое пособие в такой ситуации будет для них существенной поддержкой, считает Миронов.

«Нельзя лишать людей такой помощи», — подчеркнул депутат.

Напомним, сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова сообщила «Газете.Ru», что в 2025 году 7,2 млн россиян получат статус предпенсионера — женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет. Данный статус дает ряд социальных и правовых преимуществ. Так, если предпенсионер потеряет работу из-за сокращения штата или ликвидации компании, он может начать получать пенсию на два года раньше положенного срока. Для этого человек должен соблюсти некоторые условия — не найти новую работу (в том числе с помощью службы занятости) и быть в возрасте двух лет до пенсии.

Ранее россиянам напомнили про льготы по ЖКХ для предпенсионеров.