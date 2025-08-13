На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции

Ростандарт: фермерская продукция получила собственный ГОСТ
Кирилл Брага/РИА «Новости»

В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции. Об этом сообщили на сайте Ростандарта.

«Стандарт определяет общие требования для маркировки такой продукции в развитие положений Федерального закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, закладывая основы для продвижения фермерской продукции», — говорится в сообщении.

В Ростандарте уточнили, что ГОСТ будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, которые оказывают услуги по реализации фермерской продукции. В основу стандарта заложены «принципы максимальной честности и прозрачности в коммуникации с покупателем».

В советские времена выражение «сделано по ГОСТу» означало высокий уровень качества товара. Под этой аббревиатурой скрывались строгие требования к любой отечественной продукции: от детских пюре до деталей космических ракет. Сегодня ГОСТы продолжают действовать, хотя мир сильно изменился. Что значит ГОСТ для современных российских производителей и потребителей, как его применяют в XXI веке, разбиралась «Газета.Ru».

Ранее стало известно, когда в России утвердят ГОСТ на шаурму.

