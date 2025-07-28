Что такое ГОСТ, зачем он нужен и кто обязан его соблюдать

Кто устанавливает ГОСТы и чем они отличаются от ТУ

В советские времена выражение «сделано по ГОСТу» означало высокий уровень качества товара. Под этой аббревиатурой скрывались строгие требования к любой отечественной продукции: от детских пюре до деталей космических ракет. Сегодня ГОСТы продолжают действовать, хотя мир сильно изменился. Что значит ГОСТ для современных российских производителей и потребителей, как его применяют в XXI веке, разбиралась «Газета.Ru».

Что такое ГОСТ и чем он отличается от других стандартов

ГОСТ — это государственный стандарт, то есть набор требований к качеству, безопасности и иным характеристикам товаров и услуг. Стандарты закреплены нормативными документами. Такая система возникла в Советском Союзе еще в 1920-х, когда страна взяла курс на индустриализацию. Стандарты были обязательны для применения, а за их нарушение директорам заводов и фабрик грозила административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность.

Сейчас применение стандартов, как правило, имеет добровольный характер, если закон не говорит об обратном. Изготовитель сам решает, по какому стандарту работать — ГОСТ, ТУ (технические условия), СТО (стандарт организации). Но если на упаковке своей продукции он указывает «ГОСТ», то обязан соблюдать все требования данного стандарта.

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В отличие от технических условий (ТУ), которые разрабатывает и утверждает сам производитель, ГОСТ более универсальный стандарт. Он не зависит от того, кто и где делает данный продукт. Нормативы ГОСТа соблюдаются строже, так как государственный стандарт в первую очередь нацелен на качество продукции, тогда как стандарты ТУ — на эффективность производства.

Кроме того, ГОСТы отличаются от международных стандартов (например, ISO или DIN). Те могут быть гибкими, адаптируемыми под национальные реалии. А ГОСТ — «жесткий» документ. Он определяет, что «правильно» с точки зрения государства.

ГОСТы продолжают разрабатываться и обновляться. Это связано с появлением новых технологий производства, научными открытиями. Но некоторые ГОСТы, принятые в советские годы, действуют до сих пор и считаются «золотым стандартом», на который ориентируются производители. Старые стандарты идут под аббревиатурой ГОСТ, новые — ГОСТ Р.

Как расшифровать ГОСТ По данным на 2025 год, в России существует около 40 тыс. ГОСТов. Их перечень можно посмотреть в каталоге национальных стандартов. Расшифровать ГОСТ несложно. Первый код — номер регистрации, второй (после дефиса) — год утверждения стандарта.

Для чего нужны ГОСТы

Кажется, что мир и без лишней бюрократической волокиты справляется с производством. Зачем же тогда нужны ГОСТы? Все просто: стандарты — это защита от случайностей, недобросовестных производителей и некачественных товаров . Все для того, чтобы потребитель был уверен в качестве товаров и услуг, которые он приобретает.

Во-первых, ГОСТ гарантирует безопасность. Например, если вы покупаете рыбные консервы, хочется быть уверенным, что внутри — натуральный продукт. ГОСТ прописывает состав и содержимое банки, сколько должно быть белков, жиров, витаминов, даже какого размера должны быть кусочки. То же касается строительных материалов, электроники, одежды, косметики — всего, что может влиять на здоровье, жизнь и комфорт человека.

Во-вторых, стандарты упрощают логистику и производство. Когда гайка и болт производятся по строгим правилам, они точно подойдут друг к другу. Это особенно важно на больших производствах и в системах, где задействовано много компонентов — например, в машиностроении, энергетике, медицине.

В-третьих, ГОСТы — это инструмент честной конкуренции. Используя государственные стандарты, компании подчеркивают, что умеют производить качественный продукт. ГОСТы работают как фильтр качества и создают доверие между производителем и потребителем.

Наконец, государственные стандарты выполняют и социальную функцию. В них находят отражение интересы общества: экологичность, энергоэффективность, безопасность. Это особенно важно, когда продукт используют все — будь то питьевая вода или бензин на заправке.

close Zamir Usmanov/Global Look Press

Обязательные и добровольные ГОСТы

Многие уверены, что ГОСТ — это жесткие требования, обязательные для всех. На деле государственные стандарты делятся на обязательные и добровольные. Это вовсе не бюрократическая придирка, а важное разделение, от которого зависит, как бизнес работает с этими документами.

Обязательные ГОСТы

Это те стандарты, соблюдение которых требует государство. Они касаются жизни, здоровья и безопасности граждан, а также охраны окружающей среды. К примеру, если речь идет о надежности производимых строительных конструкций, у вас не получится обойтись без ГОСТа.

В обязательных документах прописано все: состав, форма, размеры, прочность, условия хранения и даже маркировка. Если что-то не совпадает — это уже нарушение закона с последствиями вплоть до изъятия продукции из оборота и штрафов.

Добровольные ГОСТы

В случае добровольных ГОСТов все проще. Их применение — дело производителя. Хочешь — следуй, хочешь — разрабатывай собственные стандарты — технические условия. Но! Есть важный нюанс: продукция, соответствующая ГОСТу, воспринимается потребителями как более надежная. Особенно в сферах, где доверие решает все — например, в пищевой промышленности, строительстве, производстве косметики.

Именно поэтому многие компании указывают на упаковке фразу «Сделано по ГОСТу». Это сигнал: мы не экономим на качестве, делаем по правилам, у нас все серьезно. Иногда добровольный ГОСТ становится рыночным стандартом — настолько распространенным и уважаемым, что компании сами стремятся ему соответствовать, чтобы не отставать от конкурентов.

Кто и как устанавливает ГОСТы

ГОСТ не появляется на свет по велению чиновников или из ностальгических чувств по советскому прошлому. Каждый стандарт — это результат работы специалистов, экспертов и государства.

Сегодня за разработку и введение ГОСТов в России отвечает Росстандарт — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Оно координирует весь процесс: собирает предложения, организует обсуждения, следит за соответствием международным нормам. Разработка стандарта — это коллективная работа. Над ним могут трудиться представители научных институтов, заводов, университетов, производственных ассоциаций и профильных министерств.

Все начинается с инициативы. Например, производители шоколада могут заметить, что ГОСТ не учитывает новые технологии или устарел. Тогда они направляют предложение в Росстандарт. Если идея одобряется, создается технический комитет, который разрабатывает проект нового ГОСТа или вносит правки в существующий. Далее идут публичные обсуждения — любые ГОСТы можно комментировать. После всех доработок документ утверждается и публикуется в официальной базе. С этого момента он вступает в силу.