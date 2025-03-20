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Стало известно, когда в России утвердят ГОСТ на шаурму

Роскачество: ГОСТ на шаурму в России утвердят до конца 2025 года
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Shutterstock/FOTODOM

ГОСТ на шаурму в России утвердят до конца 2025 года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Роскачества.

«В России подготовлена первая редакция государственного стандарта (ГОСТ) на шаурму, который установит единые требования к ее приготовлению, качеству и безопасности. Документ охватывает как полуфабрикаты, так и готовую продукцию, а также распространяется на предприятия общественного питания и самозанятых граждан. Сейчас проект находится на публичном обсуждении, планируем утвердить до конца года», — отметили в пресс-службе.

Согласно первой редакции стандарта (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), шаурма (или шаверма) может готовиться из говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, свинины или мяса птицы (курицы и индейки). Мясо должно соответствовать действующим ГОСТам, а при его мариновании допускается использование лука, специй и пряностей, включая перец, тмин, орегано, базилик и кориандр.

Документ устанавливает жесткие требования к качеству и безопасности продукции. Донер-полуфабрикаты могут продаваться в охлажденном или замороженном виде, при этом повторная заморозка запрещена. Готовая шаурма должна реализовываться при температуре не ниже 65 градусов. Запрещено наличие в продукции плесени, посторонних включений и минеральных примесей.

Для предприятий общественного питания стандартом предусмотрены четкие санитарные нормы. Производственные помещения должны быть оборудованы вентиляцией, системами водоснабжения и канализации, а персонал обязан соблюдать строгие гигиенические правила. Установлены требования к маркировке: упаковка с шаурмой должна содержать сведения о составе, дате изготовления, сроках годности и пищевой ценности продукта.

ГОСТ также регламентирует способы приготовления. В документе прописаны технологии обжарки мяса, его нарезки и сборки шаурмы, включая допустимые соусы, овощи и виды хлебных изделий. Производителям запрещено использовать сомнительное сырье, несоответствующие санитарным нормам добавки и некачественные ингредиенты.

Разработка ГОСТа на шаурму связана с массовыми нарушениями санитарных норм, выявленными в 2024 году. Тогда исследования показали наличие опасных бактерий в большей части проверенной продукции. Новый стандарт должен повысить качество и безопасность уличной еды в России, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.

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