На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о возможной девальвации рубля

Доцент Ермилова: в РФ может произойти плавная девальвация, но не обвал рубля
true
true
true
close
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

В России на фоне уменьшения ключевой ставки может произойти плавная девальвация рубля. Такое мнение высказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

«‎Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля», — сказала Ермилова.

Специалист выразила мнение о том, что на данный момент следует распределить сбережения по разным активам: от банковских вкладов с большой ставкой до облигаций федерального займа.

Центробанк на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ примет на следующем заседании 12 сентября — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рубль назвали самой подорожавшей валютой в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами