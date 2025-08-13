Россиян предупредили о возможной девальвации рубля

Доцент Ермилова: в РФ может произойти плавная девальвация, но не обвал рубля

В России на фоне уменьшения ключевой ставки может произойти плавная девальвация рубля. Такое мнение высказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

«‎Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля», — сказала Ермилова.

Специалист выразила мнение о том, что на данный момент следует распределить сбережения по разным активам: от банковских вкладов с большой ставкой до облигаций федерального займа.

Центробанк на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ примет на следующем заседании 12 сентября — в материале «Газеты.Ru».

