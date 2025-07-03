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Рубль назвали самой подорожавшей валютой в мире

РИА Новости: рубль укрепился к доллару сильнее других валют в начале 2025 года
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В первой половине 2025 года рубль укрепился к доллару сильнее всех других валют. Об этом пишет РИА Новости.

По данным информационного агентства, с начала 2025 года стоимость рубля к американской валюте выросла на 44,7%. Какие расчеты использовало агентство, чтобы обнаружить такие результаты, не уточняется. Также увеличился венгерский форинт (на 17%) и шведская крона (на 16,5%). При этом курс аргентинского песо к доллару уменьшился на 13,5%. Также подешевели лира (на 11,2%) и ливийский динар (на 9,1%).

До этого инвестстратег Бахтин заявил, что средний курс доллара в 2026 году составит 92-100 рублей.

30 июня курс доллара превышал 78,4 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 22,8% или на 23,2 рубля. По прогнозу инвестиционного стратега, к декабрю курс доллара составит 90 рублей.

Ранее экономист объяснил, повлияет ли конфликт на Ближнем востоке на курс рубля.

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