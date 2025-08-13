«Не за покупками»: эксперт объяснил, для чего россияне ходят в торговые центры

Российские торговые центры постепенно теряют свое основное предназначение и превращаются из мест для совершения прогулок просто в общественные пространства. Сегодня порядка 15% посетителей ТЦ просто приходят туда погулять, заявил 360.ru глава Союза ТЦ, предприниматель Булат Шакиров.

По словам специалиста, в целом в этой ситуации нет ничего удивительного, так как люди, которые приходят в торговые центры просто так были всегда – например, среди них много посетителей, которые спасаются от погоды и так далее. При этом сегодня их посещаемость заметно падает, на фоне развития маркетплейсов поток покупателей снизился на 3-5%, а доля тех, кто просто приходит погулять, наоборот, выросла до 10-15%.

«Молодое поколение покупает в онлайне, а в ТЦ приходят посидеть с друзьями или в кино», — заключил эксперт.

До этого Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с заявлением, что в России могут исчезнуть гипермаркеты и торговые центры из-за скидок на маркетплейсах. Организация попросила ограничить возможности онлайн-магазинов за свой счет устанавливать скидки на товары в 30–50%. Отмечается, что крупные ретейлеры считают такую практику «ценовым демпингом», которая имеет неблагоприятные последствия для продавцов, производителей, покупателей и российской экономики в целом.

Ранее в России спрогнозировали снижение числа новых торговых центров.