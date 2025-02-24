В России прогнозируют снижение числа новых торговых центров

«Ъ»: в России в 2025 году могут открыть вдвое меньше торговых центров

В России может открыться вдвое меньше торговых центров по итогам 2025 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию NF Group.

В текущем году планируют открыть только 13 торговых центров среднего размера — площадью от 25 тысяч до 40 тысяч квадратных метров, говорится в публикации. Их общая площадь составит 254,3 тысячи квадратных метров, что на 28% меньше год к году, следует из материала.

Аналитики связывают такую тенденцию с удорожанием кредитования на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Они добавили, что возведение таких торговых центров началось три года назад, когда рынок «столкнулся с нестабильной внешнеполитической обстановкой».

В декабре прошлого года вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что массового закрытия торговых центров в России не случится, но некоторые ТЦ из-за их сильной закредитованности могут перейти в собственность банков. Он назвал ситуацию с торговыми центрами серьезной в связи с ростом ключевой ставки и прогнозами по ее дальнейшему увеличению. Кром того, на выживаемость ТЦ влияет необходимость уплаты налогов. По словам вице-президента СТЦ, аренда площади каждый месяц обходится, примерно, в 400 тысяч рублей при ставке от 700 до 1000 рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже посещать торговые центры из-за онлайн-магазинов.