В Госдуме рассказали о плюсах изменения расчета среднего заработка в России

Во вступающем с 1 сентября в силу новом порядке определения средней зарплаты содержится ряд положительных моментов для работников. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Одним из таких изменений является включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Кроме того, вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. В документе также установлено, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляется с помощью умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

Нилов уточнил, что в остальных случаях правила расчета не изменились.

По словам депутата, одним из плюсов нового постановления является то, что утрачивают силу все действовавшие в этой сфере прежние нормативно-правовые акты.

