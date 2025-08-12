На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили ввести безусловный базовый доход

Вице-спикер Госдумы Бабаков: в России следует ввести базовый доход
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Для граждан России можно ввести безусловный базовый доход, для этого у государства есть все возможности, заявил на пресс-конференции вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть», — сказал Бабаков.

По словам парламентария, достичь базового дохода можно при формировании новой экономической политики, ориентированной на улучшение качества жизни, что предполагает социальную защищенность граждан.

Концепция базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты государства каждому гражданину без условий, справок и заявлений, вне зависимости от социального статуса.

До этого в Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины на наследство граждан, чьи доходы не превышают полуторакратной величины прожиточного минимума конкретного региона.

Ранее в Госдуме предложили снизить НДФЛ для молодых россиян с маленькими зарплатами.

