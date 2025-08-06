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Россиянам рассказали, кому повысят зарплату с 1 октября

Профессор Виноградов: некоторым россиянам повысят зарплату с 1 октября
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С 1 октября в России повысят заработную плату некоторым гражданам. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

По его словам, речь идет о сотрудниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работниках федеральных государственных органов; гражданском персонале воинских частей; сотрудниках учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

Как отметил эксперт, согласно распоряжению правительства РФ от 1 августа 2025 г. №2071-р, зарплаты данных категорий работников увеличатся на 7,6%.

В конце июля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что с 2022 по 2024 год средняя зарплата россиян выросла на 23,9% в реальном выражении — за вычетом инфляции. По итогам 2025 года она увеличится на 10–13% в реальном выражении, спрогнозировал эксперт.

Ранее Путин заявил о снижении уровня бедности в России.

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