Платный прием в вузах ограничат с 1 сентября. Число мест будет устанавливать государство

С 1 сентября 2025 года в России изменятся правила платного приема в вузы

С 1 сентября в России начнет действовать закон, позволяющий государству контролировать прием студентов в вузы на платной основе. Власти смогут устанавливать стоимость обучения, количество коммерческих мест и направления подготовки. Полноценное регулирование вступит в силу с 2026 года — до этого будет разработана новая нормативная база.

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила приема студентов в вузы на платной основе. Теперь правительство сможет устанавливать стоимость обучения, количество платных мест и перечень направлений подготовки. Это предусмотрено законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в мае.

Документ дает кабмину право напрямую регулировать прием в вузы на платные программы — от числа студентов до специализаций, по которым возможен набор. В закон также заложены механизмы контроля за выполнением этих показателей.

Хотя закон вступает в силу уже в сентябре 2025 года, на практике большинство изменений заработают с 2026 года. Сейчас Минобрнауки и правительство готовят нормативную базу: предстоит утвердить критерии, по которым вуз сможет рассчитывать на то или иное количество платных мест.

До конца года должно выйти постановление правительства с конкретными правилами. В нем пропишут, какие параметры будет учитывать государство при согласовании объемов приема — например, аккредитацию, оценки независимой экспертизы, показатели трудоустройства выпускников, наличие научной базы и другие факторы.

Новая система контроля

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в беседе с РИА Новости пояснила, что цель нововведений — не в сокращении набора, а в наведении порядка. По ее словам, цель изменений — повышение качества подготовки специалистов и выстраивание системы приема с опорой на реальные потребности рынка труда.

Сегодня в России работают 749 головных вузов и 540 филиалов, треть из них — частные. При этом, как отметила Харченко, в последние годы вузы сами определяли, сколько студентов готовы принять на платной основе, включая гуманитарные и экономические направления.

Это не запрещалось, но и не регулировалось законом. Новый порядок это меняет: теперь цифры платного приема будут согласовываться с федеральными ведомствами, которым подведомственны вузы, — таких органов 18.

Конкурс на платное место

Один из ключевых моментов реформы — появление конкурса на платные места. По словам Харченко, государство не может допустить, чтобы вузы штамповали невостребованных специалистов.

«Мы не можем позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования готовить специалистов, которые не востребованы на рынке», — подчеркнула она.

Теперь при распределении мест будет учитываться востребованность специальностей, а также качество подготовки вуза. Это значит, что прием на те или иные направления станет зависеть не только от желания университета, но и от объективной потребности в таких специалистах.

При этом Харченко заверила, что массового сокращения гуманитарных направлений, включая экономику и юриспруденцию, не планируется.

«Никто не говорит о том, что будут сокращаться наборы на экономистов, юристов и прочие гуманитарные специальности», — добавила она.

Как было раньше

Раньше вузы также подавали плановые показатели по коммерческому набору, но они не были предметом жесткого контроля. Закон позволял это делать, но не обязывал.

Теперь такие планы станут обязательными для исполнения: цифры будет утверждать учредитель вуза, и они должны будут точно соблюдаться. То есть речь идет не о полном запрете, а о введении рамок.

Харченко подчеркнула, что никакого внезапного «закручивания гаек» не произойдет — вузы заранее узнают правила, будут знать, сколько студентов им можно взять и под какие программы. Регулирование будет системным, с опорой на критерии качества.