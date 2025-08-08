В России назвали среднюю стоимость платного высшего образования

Средняя стоимость обучения в вузах России в этом году выросла и на сегодняшний день варьируется от 200 тыс. до 250 тыс. рублей. Об этом в пресс-центре НСН сообщил и.о. проректора Государственного университета управления (ГУУ) Николай Михайлов.

Конкретно в ГУУ, по словам Михайлова, средний ценник на платное образование выше – от 315 тыс. до 320 тыс. рублей. Как правило, эту информацию можно найти на сайте любого университета, пояснил он.

«У нас, например, самая дорогая программа – Экология и природопользование – до 350 тысяч рублей. У нас стоимость внебюджетника не очень превосходит бюджетного студента», — отметил проректор.

С 1 сентября в России начнет действовать закон, позволяющий государству контролировать прием студентов в вузы на платной основе. Власти смогут устанавливать стоимость обучения, количество коммерческих мест и направления подготовки, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутаты призвали Минобрнауки установить единые тарифы на высшее образование.