В США предрекли трудности для американского малого бизнеса из-за пошлин Трампа

Bloomberg: пошлины Трампа нанесут удар по американскому малому бизнесу
Ken Cedeno/Reuters

Представители американского малого бизнеса могут столкнуться со значительными финансовыми издержками из-за пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Журналисты отметили, что на долю малого бизнеса в последние годы пришлось почти половина рабочих мест. Из-за введенных тарифов компании столкнулись с дополнительными тратами, вызванными ростом цен на импорт. При этом малый бизнес, в отличие от крупных организаций, не располагает достаточным количеством ресурсов для адаптации к новым условиям, следует из материала.

По данным Торговой палаты США, после введения пошлин в отношении ряда стран годовые издержки малых компаний-импортеров могут составить в сумме $202 млрд. Всего в стране работают более 236 тыс. подобных организаций.

7 августа Трамп заявил, что США уже начали получать доходы от ранее введенных пошлин. По его словам, полученные объемы заработка раньше даже не представлялись возможными.

Ранее на Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа.

