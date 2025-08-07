Трамп рассказал об эффективности пошлин после их вступления в силу 7 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна уже начал получать доходы от пошлин, которые вступили в силу в полночь 7 августа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, сегодня Соединенные Штаты получают доходы от пошлин в таких объемах, которые раньше даже не представлялись возможными.

31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более 60 стран. Они вступили в силу в полночь 7 августа (7:00 мск).

По данным агентства Bloomberg, торговые партнеры США были разделены на три группы. Для большинства стран сохранен действующий с апреля базовый тариф в 10%. Он применяется к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальные пошлины в 15% коснутся примерно 40 стран с незначительным торговым дефицитом. Более высокие ставки предусмотрены для стран, не заключивших соглашения с США или имеющих значительный дефицит торговли в их пользу.

Ранее на Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа.