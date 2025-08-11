На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут ввести запрет на импорт азербайджанских товаров

Депутат Гурулев: в РФ могут запретить импорт азербайджанских товаров
Владимир Федоренко/РИА Новости

В России могут ввести запрет на импорт азербайджанских товаров в ответ на решение Баку отправить гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а вот у них сильно изменится», — сказал депутат в видеоролике.

По его словам, портить отношения с таким крупным соседом, как Россия, неразумно. Гурулев отметил, что также можно «пощипать» азербайджанских предпринимателей в России. В довершение своей речи он подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) может распространяться по всей границе РФ.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Поручение было направлено министерству финансов Азербайджана.

Ранее Алиев публично встал на сторону Киева, назвав действия России оккупацией.

