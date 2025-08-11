Азербайджан выделит $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине

Азербайджан выделит средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Соответствующее распоряжение дал лидер Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает государственное информагентство страны.

Средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Соответствующее поручение было направлено министерству финансов Азербайджана.

Из опубликованного приказа следует, что данные средства будут выделены «для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине». Отмечается, что Баку не в первый раз оказывает помощь Киеву.

Накануне Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.

Ранее Алиев публично встал на сторону Киева, назвав действия России оккупацией.