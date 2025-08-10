На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Германия столкнулась с задержками поставок критического сырья из Китая для ВПК

Bild: компании ФРГ могут приостановить производство из-за задержек сырья из КНР
Markus Schreiber/AP

Правительство Германии выразило озабоченность задержками поставок китайских ресурсов, необходимых для производства вооружений. Как сообщает Bild, многие предприятия могут приостановить выпуск продукции из-за дефицита редкоземельных металлов, доля Китая в мировом производстве которых достигает 90%.

Эксперт по международной торговле Амир-Саид Гассабех подтвердил «бесчисленные запросы» от компаний с апреля 2024 года: «Ситуация с поставками значительно ухудшится. Малый и средний бизнес имеет запасы лишь на несколько недель». По его оценке, дальнейшие задержки вынудят предприятия остановить линии.

«Мы серьезно оцениваем риски китайского экспортного контроля», — заявила представитель Минэкономики ФРГ.

Ведомство рекомендует пострадавшим компаниям обращаться в Еврокомиссию для решения проблем с Пекином.

В апреле Китай ограничил экспорт нескольких редкоземельных элементов на фоне торговых споров с США, что ранее вызвало сбои у американских автопроизводителей.

21 июля руководитель строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт заявил, что потеря российского рынка стала серьезным ударом для немецкого бизнеса.

Ранее сообщалось, что большинство немцев недовольны Мерцем спустя 100 дней пребывания у власти.

