Потеря российского рынка стала серьезным ударом для немецкого бизнеса. Об этом заявил член Российско-германской внешнеторговой палаты и руководитель строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт в беседе с РИА Новости.

По его словам, прекращение долгосрочного сотрудничества с Россией вызвало экономические трудности для многих компаний в Германии. Некоторые предприятия были вынуждены закрыться, что привело к увольнениям и росту числа людей, зависящих от социальной помощи.

Эбергардт пояснил, что уволенные сотрудники теперь получают Bürgergeld — немецкое пособие, предназначенное для граждан, не имеющих доходов или временно оставшихся без работы. Это, по его словам, создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет.

Тем временем стало известно, что Россия заняла пятое место в мире по вкладу промышленного сектора в экономику. Объем промышленного производства РФ вырос на 6%, достигнув $668 млрд – это максимальный рост среди десяти крупнейших экономик.

Ранее Германии предсказали дефицит электроэнергии.