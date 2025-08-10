Большинство немцев недовольны Мерцем спустя 100 дней пребывания у власти

Почти две трети жителей Германии (60%) выразили недовольство работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца спустя 100 дней после формирования коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Об этом свидетельствует опрос института INSA, проведенный по заказу газеты Bild am Sonntag 7-8 августа среди 1004 респондентов.

Лишь 27% опрошенных удовлетворены деятельностью кабинета министров. Рейтинг самого Мерца оказался ниже: 30% поддержки против 59% недовольных. Для сравнения, через 100 дней после вступления в должность экс-канцлера Олафа Шольца в марте 2022 года его работу одобряли 43% немцев при 41% критиков.

Треть респондентов (26%) считают, что Мерц работает несколько лучше Шольца, однако 41% не видят различий, а 27% оценивают его действия хуже. При этом 28% участников опроса полагают, что нынешняя коалиция эффективнее распавшегося «Светофора» (СДПГ/«Зеленые»/СвДП), тогда как 24% придерживаются противоположного мнения.

Рейтинг партий остался стабильным: ХДС/ХСС — 27%, «Альтернатива для Германии» — 25%, СДПГ — 15%, «Зеленые» — 11%, Левая партия — 9%, BSW и СвДП — по 4%.

В конце июля опрос INSA показал аналогичные результаты — большинство граждан Германии недовольны новым правительством и Фридрихом Мерцем.

