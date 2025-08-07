На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США ввели санкции против иранских финтех-компаний

США ввели санкции против компаний из Ирана, связанных с холдингом Fanap
true
true
true
close
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Министерство финансов США ввело санкции против 11 компаний и семи физических лиц из Ирана, связанных с финансовыми технологиями, криптовалютой и офшорными операциями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что новые ограничения ввели в отношении структур, аффилированных с иранским технологическим холдингом Fanap. Среди них оказались офшорный банк Cyrus Offshore Bank, компании Pasargad Arian, RUNC Exchange System, а также ряд связанных с ними фирм.

Иранские компании и физические лица были внесены в санкционный список американского минфина. В рамках ограничений их активы, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а на сотрудничество с американскими физическими и юридическими лицами введут запрет.

В конце июля министерство финансов США сообщило, что администрация президента Дональда Трампа ввела свой самый масштабный пакет санкций против Ирана. В публикации отмечается, что новые рестрикции коснулись более 50 физических и юридических лиц, которые связаны с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Ранее в Иране призвали США компенсировать ущерб после атаки на страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами