США ввели санкции против иранских финтех-компаний

США ввели санкции против компаний из Ирана, связанных с холдингом Fanap

Министерство финансов США ввело санкции против 11 компаний и семи физических лиц из Ирана, связанных с финансовыми технологиями, криптовалютой и офшорными операциями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что новые ограничения ввели в отношении структур, аффилированных с иранским технологическим холдингом Fanap. Среди них оказались офшорный банк Cyrus Offshore Bank, компании Pasargad Arian, RUNC Exchange System, а также ряд связанных с ними фирм.

Иранские компании и физические лица были внесены в санкционный список американского минфина. В рамках ограничений их активы, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а на сотрудничество с американскими физическими и юридическими лицами введут запрет.

В конце июля министерство финансов США сообщило, что администрация президента Дональда Трампа ввела свой самый масштабный пакет санкций против Ирана. В публикации отмечается, что новые рестрикции коснулись более 50 физических и юридических лиц, которые связаны с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Ранее в Иране призвали США компенсировать ущерб после атаки на страну.