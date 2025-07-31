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В Иране призвали США компенсировать ущерб после атаки на страну

Глава МИД Ирана Арагчи: США должны компенсировать ущерб от атаки на страну
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Umit Bektas/Reuters

Соединенные Штаты должны компенсировать ущерб Тегерану, нанесенный атакой на страну. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар <…> переговоров, и гарантировать, что не повторят этого [во время будущих переговоров. И они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб», — заявил он.

По словам Арагчи, путь к переговорам узок, но он не невозможен. Он добавил, что необходимо убедить иранскую сторону в том, что при начале переговоров американская сторона будет готова пойти на взаимовыгодное соглашение.

Глава МИД Ирана добавил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф пытался убедить его в возможности этого и предложил возобновить переговоры.

До этого министерство финансов США сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Ирана. В публикации отмечается, что новые рестрикции коснулись более 50 физических и юридических лиц.

Трамп ранее заявил, что США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией. Президент США подчеркнул, что готов существенно снизить их, однако нужно посмотреть, как пройдут переговоры.

Ранее Трамп заявил о готовности США нанести удары по Ирану.

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