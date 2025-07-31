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США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана

Администрация Трампа ввела крупнейший пакет санкций против Ирана
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министерство финансов США сообщило, что администрация Дональда Трампа ввела свой самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что новые рестрикции коснулись более 50 физических и юридических лиц, которые связаны с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, данные меры ставят интересы Вашингтона на первое место, нацеливаясь на иранскую элиту, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединенным Штатам.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран несомненно ответит на возможное восстановление Западом санкций против него, в частности, речь идет о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, выход из ДНЯО не исключен, поскольку это было решением предыдущей администрации республики.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства.

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