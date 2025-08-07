В «Газпроме» отреагировали на отзыв лицензии «Молдовагаза»

«Газпром» выразил намерение продолжить защиту своих интересов в Молдавии

Российская компания «Газпром» намерена продолжать защищать защиту своих интересов Молдавии всеми способами после отзыва лицензии «Молдовагаза» на поставки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«ПАО «Газпром» продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами», — указано в сообщении.

Представители организации отметили, что лишение «Молдовагаза» лицензии — это финальная стадия разрушения бизнеса предприятия, а также лишения «Газпрома» объекта финансовых вложений.

4 августа национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии отозвало у предприятия «Молдовагаз» лицензию на поставки газа в республику.

По информации журналистов, решение об отзыве лицензии связано с невыполнением энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов.

Уточнялось, что права на поставки газа в Молдавию будут переданы государственной компании «Энергоком». Ожидается, что вопрос смены поставщика будет решен к 1 сентября 2025 года.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о рейдерском захвате энергосектора со стороны властей.