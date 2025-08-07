На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Газпроме» отреагировали на отзыв лицензии «Молдовагаза»

«Газпром» выразил намерение продолжить защиту своих интересов в Молдавии
true
true
true
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Российская компания «Газпром» намерена продолжать защищать защиту своих интересов Молдавии всеми способами после отзыва лицензии «Молдовагаза» на поставки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«ПАО «Газпром» продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами», — указано в сообщении.

Представители организации отметили, что лишение «Молдовагаза» лицензии — это финальная стадия разрушения бизнеса предприятия, а также лишения «Газпрома» объекта финансовых вложений.

4 августа национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии отозвало у предприятия «Молдовагаз» лицензию на поставки газа в республику.

По информации журналистов, решение об отзыве лицензии связано с невыполнением энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов.

Уточнялось, что права на поставки газа в Молдавию будут переданы государственной компании «Энергоком». Ожидается, что вопрос смены поставщика будет решен к 1 сентября 2025 года.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о рейдерском захвате энергосектора со стороны властей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами