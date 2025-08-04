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В Молдавии аннулировали лицензию «Молдовагаза» на поставки газа в республику

«Молдовагаз» лишился лицензии на поставки газа в Молдавию
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Vladislav Culiomza/Reuters

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии отозвало у предприятия «Молдовагаз» лицензию на поставки газа в республику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По информации журналистов, решение об отзыве лицензии связано с невыполнением энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов. Кишинев взял на себя обязательства перед Европейским союзом (ЕС), заключающиеся в разделении «Молдовагаза» на три предприятия: по поставкам топлива, его транспортировке и распределению. Изначально процесс планировали завершить к 2026 году. Однако этот срок сократили до 31 июля текущего года после того, как прекратился транзит газа из РФ по территории Украины в Молдавию.

Как рассказал исполняющий обязанности председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан, осуществленная реструктуризация компании не устроила НАРЭ. Главный акционер предприятия, в свою очередь, выступил против продажи его активов. Еще одним проблемным моментом остается задолженность «Молдовагаза» перед российским «Газпромом» за поставленное в республику топливо.

В пресс-службе регулятора уточнили, что права на поставки газа в Молдавию будут переданы государственной компании «Энергоком». Ожидается, что вопрос смены поставщика будет решен к 1 сентября 2025 года. При этом в «Молдовагазе» заявили о готовности оказать содействие «Энергокому» в данном процессе, подчеркнули в НАРЭ.

Ранее оппозиция в Молдавии обвинила власти в рейдерском захвате энергетического сектора.

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