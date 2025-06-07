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Оппозиция Молдавии объявила о рейдерском захвате энергосектора со стороны властей

Шор обвинил власти в рейдерском захвате энергетического сектора Молдавии
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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале назвал планы властей Молдавии по отстранению «Молдовагаза» от поставок рейдерским захватом энергетического сектора страны.

«Зимой они боялись лезть в газовый сектор — знали, что румынские эффективные менеджеры развалят его за неделю. Но теперь, когда народ не так остро почувствует холод сразу, начали рейдерский захват энергетического сектора в целом», — сказал он.

По его словам, в настоящее время уничтожают компанию, которая исправно поставляла газ по доступным ценам. Шор заявил, что «теперь все отдадут «Энергоком» — шарашкиной конторе, у которой нет ни опыта, ни денег, ни даже толковых специалистов».

В январе «Молдовагаз», контрольным пакетом акций которой владеет «Газпром», признала исторический долг перед российской компанией в размере $709 млн. Однако молдавские власти его не признают.

В мае премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что Молдавия выдала лицензию госкомпании «Энергоком» на распределение газа конечным потребителям — она заменит «Молдовагаз».

Ранее власти Молдавии удивились терпению «Газпрома» в вопросах поставок газа.

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