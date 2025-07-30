«Десять дней, начиная с сегодняшнего»: Трамп уточнил сроки своего ультиматума Путину о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума об окончании конфликта России и Украины следует отсчитывать с сегодняшнего дня, 29 июля. Американский лидер посетовал, что Владимир Путин никак не отреагировал на его угрозы, и заявил, что не знает, как повлияют на РФ его предостережения. Ранее Трамп обещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители, к началу осени, но во вторник неожиданно сократил срок выполнения своих условий.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, заявил, что 10-дневный отсчет крайнего срока для прекращения огня на Украине «начинается сегодня». Заявление об этом он сделал, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета, вылетая из Шотландии. Аудиотрансляцию вел Белый дом в YouTube-канале.

«Десять дней, начиная с сегодняшнего», — сказал американский лидер, отвечая на просьбу уточнить сроки своего ультиматума.

По его словам, после этого Соединенные Штаты «введут пошлины и примут другие меры».

При этом Трамп отметил, что «не знает, повлияет ли это на Россию, потому что он [президент РФ Владимир Путин], пожалуй, хочет продолжать войну».

Журналисты поинтересовались у президента, обеспокоен ли он возможным влиянием связанных с Россией вторичных санкций на нефтяной рынок.

«Я не беспокоюсь об этом. У нас в стране так много нефти! Мы просто увеличим добычу еще больше. Сейчас нефть и так довольно дешево стоит. Мы увеличим объемы еще больше», – ответил Трамп.

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При чем здесь Китай

В случае, если угрозы Дональда Трампа о введении вторичных пошлин действительно будут реализованы, под их действие может попасть Китай как один из крупнейших покупателей российских энергоносителей. При этом между Пекином и Вашингтоном и без того уже давно идут сложные и пока безуспешные переговоры по теме взаимных тарифов и пошлин. Во вторник на переговорах в Стокгольме стороны вновь констатировали отсутствие какого-либо прогресса и договорились продлить «тарифное перемирие», которое должно было закончиться 12 августа.

«Ведущий торговый переговорщик Пекина Ли Чэнган заявил, что продление перемирия, заключенного в середине мая, позволит провести дальнейшие переговоры, не уточнив, когда и как долго продлится последняя пауза», — пишет The Guardian.

Издание отмечает, что для придания веса американской делегации к переговорам в шведской столице присоединился министр финансов США Скотт Бессент, однако это не смогло вывести ситуацию из тупика. В процессе консультаций Соединенные Штаты пробовали оказать на Китай давление угрозами введения вторичных санкций в случае, если он продолжит закупать российскую нефть — об этом заявил сам Бессент. Однако ожидаемого эффекта это не произвело: в ответ на запугивание «Китай занял агрессивную позицию».

The Guardian напоминает, что ранее в ответ на начатую Трампом «тарифную войну» Пекин ввел собственные тарифы на американские товары и заблокировал продажу жизненно важных редкоземельных металлов и компонентов, используемых американскими производителями оборонной продукции и высокотехнологичных товаров.

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Сокращение дедлайна

28 июля Трамп сократил срок своего ультиматума по урегулированию украинского конфликта с 50 до 10–12 дней и заявил, что он больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным. По его словам, у него бывали «такие приятные, уважительные и хорошие беседы» с российским президентом, однако уже на следующую ночь «люди умирали от российской ракеты».

«Нет смысла ждать. Мы просто не видим никакого прогресса. Я разочарован в президенте Путине. Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю, что будет дальше», — заявил Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.

Ультиматум о 50 днях на урегулирование конфликта был выставлен Трампом 14 июля. Он заявил, что намерен ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае, если в украинском конфликте не удастся достичь договоренности о прекращении огня.