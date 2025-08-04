«Нет вариантов»: эксперты не исключили девальвацию рубля

Если дефицит бюджета достигнет серьёзного дефицита, то ситуация может сложиться таким образом, что увеличивать доходы придётся с помощью девальвации рубля. Такой вариант не исключается к концу текущего года, заявил в беседе с Tsargrad.tv финансовый аналитик Андрей Верников.

Принудительный обвал российской нацвалюты пойдёт на руку казне и экспортёрам, которые страдают из-за падения цен на нефть, однако ударит по кошелькам обычных граждан, отметил эксперт.

«Меня сейчас всё устраивает в плане курса. Но я просто говорю про картину, куда мы можем скатиться к концу года: денег в бюджете нет, и, соответственно, других вариантов, кроме девальвации, не будет», — добавил Верников.

Однако ориентироваться важно на пересмотренный недавно официальный прогноз, заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он напомнил, что к концу года ожидается средний курс доллара чуть ниже 90 рублей, из чего следует, что американская нацвалюта будет стоить в этот период в районе 90-95 рублей. При этом он призвал не питать иллюзий по поводу ожидаемых показателей бюджета, подчеркнув, что если в Минфине делают жёсткий прогноз, он себя оправдает.

«В последние три года очень чётко прослеживается: в первом полугодии рубль очень крепкий – по разным причинам, а во втором полугодии – наоборот, — добавил Табах. — И начинают бегать с криками: а дойдёт ли доллар до 150 рублей? Вот между этими двумя крайностями так и живём».

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