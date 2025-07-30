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Трамп рассказал о добыче нефти в Пакистане

Трамп: США будут добывать нефть в Пакистане в соответствии с новым соглашением
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Shutterstock

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. Об этом сообщается на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что сейчас выбирается нефтяная компания, которая возглавит партнерство США с Пакистаном. Трамп подчеркнул, что «может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии».

По словам президента США, Белый дом также примет торговую делегацию из Южной Кореи, с которой обсудит пути снижения американских торговых пошлин, установленных в размере 25%.

До этого Трамп заявил, что США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией.

Также Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении 25%-ных импортных пошлин на товары из Индии с 1 августа. Свое решение глава Белого дома объяснил «торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой».

Ранее в Белом доме объяснили введение пошлин против Индии.

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