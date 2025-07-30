Трамп анонсировал введение дополнительных мер против Индии

Трамп: США в конце недели объявят о дополнительных мерах против Индии

США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fox News.

На просьбу журналистов пояснить, какие дополнительные ограничительные меры Вашингтон может принять в отношении Нью-Дели, Трамп заявил о торговом дефиците в отношениях двух стран.

Также американский лидер отметил, что в Индии действуют «одни из самых высоких импортных пошлин в мире».

«Они готовы существенно снизить их, но посмотрим, что произойдет. Мы ведем переговоры с Индией, посмотрим, к чему они приведут», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что заключение сделки или введение определенных пошлин особой роли не играют, вся информация об этом будет озвучена в конце недели.

Незадолго до этого Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении 25%-ных импортных пошлин на товары из Индии с 1 августа. Свое решение глава Белого дома объяснил «торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой».

В ответ на это в индийском министерстве торговли и промышленности заявили, что Индия остается привержена заключению справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с США.

Ранее в Белом доме объяснили введение пошлин против Индии.