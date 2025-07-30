На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал введение дополнительных мер против Индии

Трамп: США в конце недели объявят о дополнительных мерах против Индии
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fox News.

На просьбу журналистов пояснить, какие дополнительные ограничительные меры Вашингтон может принять в отношении Нью-Дели, Трамп заявил о торговом дефиците в отношениях двух стран.

Также американский лидер отметил, что в Индии действуют «одни из самых высоких импортных пошлин в мире».

«Они готовы существенно снизить их, но посмотрим, что произойдет. Мы ведем переговоры с Индией, посмотрим, к чему они приведут», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что заключение сделки или введение определенных пошлин особой роли не играют, вся информация об этом будет озвучена в конце недели.

Незадолго до этого Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении 25%-ных импортных пошлин на товары из Индии с 1 августа. Свое решение глава Белого дома объяснил «торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой».

В ответ на это в индийском министерстве торговли и промышленности заявили, что Индия остается привержена заключению справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с США.

Ранее в Белом доме объяснили введение пошлин против Индии.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами