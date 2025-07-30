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В Белом доме объяснили введение пошлин против Индии

Хассет: Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что пошлины могут поспособствовать улучшению ситуации. Об этом заявил глава Национального экономического совета Кевин Хассет в эфире телеканала Fox News.

«У Индии рынок был практически закрыт для американских товаров, тогда как наш рынок был полностью открыт для их продукции», — заявил собеседник телеканала.

По словам Хассета, такое положение дел разочаровало американского лидера, поэтому он и решил ввести новые пошлины.

Незадолго до этого Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении 25%-ных импортных пошлин на товары из Индии с 1 августа. Свое решение глава Белого дома объяснил «торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой».

В свою очередь представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на угрозы президента США ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее партнеров заявил, что Китай в политике энергетической безопасности будет следовать своим интересам.

Ранее Индия резко ответила на требования Запада не покупать российскую нефть.

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