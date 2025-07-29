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Россияне стали чаще жаловаться на банки

ЦБ: число жалоб на банки выросло в России почти на 30%
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Алексей Куденко/РИА Новости

В I полугодии 2025 года в Банк России поступило 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Об этом сообщается на сайте Центрального банка РФ.

В отчете регулятора по работе с потребителями за январь-июнь отмечается, что количество жалоб на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На кредитные организации за первые шесть месяцев 2025 года пожаловались 111,7 тыс раз, что на 28% больше, чем в первые полгода 2024.

В ЦБ подчеркнули, что в основном россияне жаловались на проблемы с блокировкой счетов, карт, дистанционного обслуживания, что обусловлено усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. Регулятор добавил, что на 53% снизилось поступление жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании.

До этого сообщалось, что россияне начали чаще сталкиваться с длительными блокировками денег на банковских картах, так как кредитные организации замораживают счета из-за операций, которые они считают подозрительными.

Ранее россияне стали чаще подавать жалобы из-за ипотеки.

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