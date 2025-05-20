Россияне стали чаще подавать жалобы из-за ипотеки

Россияне стали в полтора раза чаще жаловаться ЦБ на условия выдачи ипотеки

Россияне в 2025 году стали в полтора раза чаще жаловаться Центробанку на условия выдачи ипотеки. Об этом пишет издание «Известия».

Причиной такого изменения ситуации стало включение банковских комиссий при выдаче кредитов застройщикам в стоимость недвижимости, из-за которого цена квадратного метра только в 2024 году выросла на 25%. С 2023 года банки взимали с компаний комиссию в размере 4–10% от предоставляемых кредитов в качестве платы за возможность расширить количество предлагаемого потребителям по программе льготной ипотеки жилья.

«Потребители жалуются, что банки взимают плату с застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору. Это влечет увеличение цены объекта недвижимости», — пояснили в пресс-службе регулятора.

До этого сенатор Епифанова заявила, что в 2025 году платеж по ипотеке будет вдвое стоимости выше аренды жилья.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на новостройки в России составляют около 26,94%, на вторичные квартиры — примерно 27,21%.

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